Ilnapolista.it - Il Cholito non se l’è sentita, ha sussurrato “No, grazie”, e ha sparato in cielo

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni)COMMENTO ALLA 12° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25Napoli capolista.Questa la sentenza di San Siro.Si chiude il ciclo delle partite impossibili.Si chiude un terzo del campionato.Napoli capolista.Dopo la sosta, la volata verso la boa del girone d’andata.Datemi una calcolatrice. Sette partite. Diciassette punti.O sto a sbaglia’ tutti i conti, come quella signora là?A San Siro per combattere.I soliti pregi. I soliti difetti.Calcio semplice ed efficace nel non rischiare e nel badare a chiudere tutto.Difficoltà nell’inventare gioco e uscire dalla pressione avversaria Difficoltà nel proporre azioni offensive.Difficoltà di giocare a pallone.Eppure gli azzurri vanno in vantaggio su angolo.