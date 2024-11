Lanazione.it - Ginevra Bindi vince il titolo di vicecampionessa d'Italia

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Arezzo, 11 novembre 2024 –ildid'. In casa Falciai brilla il tricolore:ieri si è fregiata deldid'2024 nella categoria junior 2. Grandissimo risultato ieri nel palasport La Molisana Arena di Campobasso per Gingi, così chiamano affettuosamente la ginnasta aretina, che ha conquistato il podio nazionale al termine di una splendida gara che l'ha vista aggiudicarsi l'oro in ben due attrezzi - a cerchio e alla palla – l’argento al nastro e il bronzo alle clavette. In una gara di altissimo livellosi è da subito distinta. La ginnasta della Falciai é scesa in pedana nel concorso generale presentando i suoi esercizi a cerchio, clavette e nastro, si è dimostrata determinata, elegante, e grintosa.