Liberoquotidiano.it - "E poi hanno chiamato Bersani". Figura ridicola: le botte di Bologna e "i fassisti!', che roba è la sinistra

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Il post-, con le due manifestazioni di sabato di CasaPound e degli antagonisti, e Donald Trump: questi sono i due binari sui cui viaggiano i giornali di oggi, come sottolinea Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi. "Però attenzione. Quelli di CasaPoundrispettato totalmente le regole, manifestazione autorizzata, tranquilla, addirittura più breve del previsto, niente casini - sottolinea il direttore editoriale di Libero -. Gli altricercato di sfondare il cordone di polizia per andare a menare i 'fascisti'. Peraltro tutto questo avveniva con Elly Schlein in città che non ha detto mezza parola". "Ieri poi la cosa è stata aggravata dalle dichiarazioni sconsiderate del sindaco diLepore, del Pd, che l'ha buttata in vacca accusando il governo di aver mandato in città 300 camicie nere".