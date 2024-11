Quotidiano.net - Cattelan co-conduttore a Sanremo 2025, Carlo Conti punta tutto su di lui

Roma, 11 novembre 2024 – Ci sarà anche Alessandrosul palco di. Oltre a condurreGiovani e il Dopo Festival, lo showman di Cortona, 44 anni, affiancherà anchenella serata finale del festival in programma da martedì 11 febbraio a sabato 15 febbraio. E’ stato lo stesso direttore artistico ad annunciarlo oggi in occasione del lancio del talent dedicato agli esordienti della scena musicale.Giovani in formato talent Quest’anno infatti c’è un nuovo format per la selezione dei giovani. Non più un’unica serata ma una serie di apmenti (5 alla settimana), che andranno in onda da domani sera, 12 novembre, in seconda serata su Rai 2. Partecipano 24 ragazzi, scelti su 560 candidati. Alla fine arriveranno in sei. Ma solo quattro saliranno sul palco del festival di febbraio.