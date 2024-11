Bergamonews.it - Castione della Presolana: al via la nuova edizione dei Mercatini di Natale

. Cresce l’attesa aper l’aperturaventiduesimadeidi. L’evento – diventato ormai un appuntamento fisso all’ombraregina delle Orobie, in grado di richiamare migliaia di visitatori, anche da molto lontano – torna a partire dal fine settimana prossimo.L’inaugurazione dell’iniziativa è in programma per sabato 16 novembre alle 15.30. Diverse le autorità attese per il taglio del nastro deie l’aperturaCasa di Babbo. Si esibirà nell’occasione anche il Complesso musicale.Anche quest’anno i, organizzati per la prima volta con la regia de “La bergamasca eventi” di Daniele Archetti, creeranno la magica atmosfera di avvicinamento alper sei fine settimana consecutivi.