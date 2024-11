Ilrestodelcarlino.it - Castagne: per l'alta collina faentina un'annata generosa

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Faenza, 11 novembre 2024 - Nonostante le piogge alluvionali dello scorso settembre che hanno creato nuovi problemi alla viabilità di accesso aiti rendendo in diversi casi complessa se non impossibile la raccolta, nell’tornano abbondanti le. Oltre ad essere di qualità, il raccolto risulta infatti in netta crescita rispetto al 2023. E’ quanto emerge dal monitoraggio sulla campagna del frutto simbolo dell’autunno eseguito da Coldiretti Ravenna che stima una produzione in aumento anche del 30%. Come osserva Nicola Grementieri, castanicoltore e Responsabile Coldiretti per la zona dell’, “per tutta l’area montana, in particolare Casola Valsenio e Riolo Terme, possiamo legittimamente parlare di un’ottimaperché al netto di tutte le problematiche di dissesto idrogeologico connesse agli eventi alluvionali del maggio 2023 e del settembre 2024, il prodotto c’è, sia in qualità che in quantità e anche in pezzatura, con il prezzo che sta tenendo bene mentre ci avviciniamo alla fine della campagna”.