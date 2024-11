Camper vaccinale a Cerveteri | l’Asl Roma 4 al mercato settimanale del venerdì

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 11 novembre 2024 – Assessorato alla Salute del Comune die Asl4 unite in una mattinata dedicata alla popolazione.15 novembre, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 in Largo Don Quirino Tordi a, l’ambulatorio mobile dell’Azienda Sanitaria Locale sarà a disposizione per effettuare vaccinazioni gratuite per fascia di età e patologia contro l’influenza, pneumococco, papilloma virus e Covid-19.“Un’opportunità messa a disposizione dalla Asl4 rivolta alla popolazione tutta ed in particolar modo a quella appartenente alla fascia più fragile, come anziani e persone affette da particolari patologie – ha dichiarato l’Assessore alla Salute e Sanità del Comune diFrancesca Appetiti – l’occasione è ancor più importante in quanto l’iniziativa si svolge di, giornata in cui nella nostra città c’è il, da sempre estremamente frequentato dalla popolazione.