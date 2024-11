Anteprima24.it - Benevento, Marchioni inaugura la sesta edizione di “Stregonerie – Premio Strega tutto l’anno”

Tempo di lettura: 2 minutiAl via aladi “”, la rassegna letteraria dedicata alla storia del, ideata da Isabella Pedicini e Melania Petriello, in sinergia con l’aziendaAlberti e la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, con l’ideazione grafica di Aurora Lobina.Come ogni anno, dall’autunno alla primavera, nei suggestivi spazi museali della fabbrica Alberti a, rivivono i libri, le trame e i racconti che hanno caratterizzato lodal 1947 a oggi attraverso un ciclo di appuntamenti in cui le voci più interessanti della letteratura contemporanea rileggono i capolavori che, nel tempo, si sono aggiudicati il. Are l’di quest’anno, sabato 16 novembre alle ore 18:30, sarà Vinicio, attore e autore del romanzo “Tre notti” (Rizzoli) in dialogo con Noemi Serracini, autrice e conduttrice di Radio2.