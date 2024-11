Atletico Mineiro-Flamengo scontri tra tifosi e polizia | fotografo ferito da una bomba carta

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

E’ stata una finale di ritorno della Coppa del Brasile all’insegna degliquella tra. Già prima dell’inizio del match, laaveva dovuto ricorrere all’uso di spray al peperoncino e gas lacrimogeni per fermare i tantiche tentavano di entrare allo stadio senza biglietto.Durante la gara, invece, c’è stato un lancio di oggetti in campo dopo il gol del vantaggio dele l’arbitro ha dovuto interrompere la finale per circa sette minuti. Come se non bastasse, dagli spalti è stata lanciata anche una, che haalla gamba un67enne, costretto al ricovero in ospedale. Infine, nonostante il trofeo conquistato dal, la squadra è stata contestata daipoiché il proprio idolo, Gabigol, ha annunciato il suo imminente trasferimento al Cruzeiro.