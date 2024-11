Lanotiziagiornale.it - Associare la sinistra ai violenti: svelato il gioco della destra in Emilia-Romagna

Leggi l'articolo completo su Lanotiziagiornale.it

Com’era facilmente prevedibile, gli interventi dei leader di centroa Bologna, Giorgia Meloni era in videocollegamento, a sostegnoloro candidata di centroalle prossime elezioni regionali in, Elena Ugolini, è stato centrato per buona parte sugli scontri avvenuti sabato in città.Quando i collettivi antifascisti, nel tentativo di raggiungere il corteo dell’estrema, sono entrati in contatto con le forze dell’ordine.Ildi Matteo Salvini (Lega), di Antonio Tajani (Forza Italia), di Maurizio Lupi (Noi moderati) e fra tuttileader di FdI e premier, Meloni, èlaai disordini scoppiati nel fine settimana. “E’ sconcertante che il sindaco di una città importante come Bologna, dopo episodi di violenza vergognosi e i centri sociali che menano e inseguono i poliziotti con i bastoni, invece di chiedere scusa dica che il governo manda in giro per l’Italia le camicie nere.