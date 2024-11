Gaeta.it - Assenza di Fondi per la Ricostruzione dopo il Sisma del 2022: La Situazione nelle Marche Resta Critica

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il terremoto del 9 novembreha messo in ginocchio diverse aree delle province di Ancona e Pesaro-Urbino. Nonostante siano passati due anni da quel tragico evento, lasembra non avanzare. I rappresentanti politici locali hanno espresso grave preoccupazione per l’dinella Legge di Bilancio 2025, evidenziando come oltre 50 edifici siano ancora lesionati e circa 650 persone siano direttamente coinvolte in questa crisi. La mancanza di un sostegno concreto da parte delle istituzioni nazionali e regionali sta rendendo lainsostenibile per le famiglie colpite.Il silenzio delle istituzioniIl Comitato 707, un gruppo che rappresenta cittadini danneggiati dal, ha fatto sentire la propria voce in un incontro con vari rappresentanti politici, tra cui Maurizio Mangialardi e Antonio Mastrovincenzo del Partito Democratico, insieme alla M5S Marta Ruggeri.