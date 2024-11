Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 11 novembre 2024 | Trono Classico e Over

, lunedì 11è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, lunedì 11, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diGemma è uscita nuovamente con Fabio ed è stata trasmessa la loro esterna. Durante la serata, hanno cantato al karaoke e Gemma si è soffermata sulle parole di una canzone, dandogli molto valore. Barbara, dopo la sfuriata della scorsa puntata, torna a discutere nuovamente con Vincenzo. L’uomo prenderà una decisione drastica sulla frequentazione con la de Santi. Mario invece discute con Morena perché quest’ultima non ha ancora compreso i motivi per i quali lui ha deciso di chiudere la frequentazione con lei.