Spazionapoli.it - Verso Inter-Napoli, gesto a sorpresa di Conte nella rifinitura: cosa è successo

Leggi l'articolo completo su Spazionapoli.it

Manca sempre meno al big match di San Siro tra l’e il: spunta ilda parte di uno dei grandi ex della serata, ossia Antonio.Grande attesa in casaper il big match della dodicesima giornata del campionato di Serie A, con gli uomini di Antonioche affronteranno l’allo stadio San Siro (fischio d’inizio in programma per le 20:45). La speranza da parte degli azzurri è quella di difendere il primo posto in classifica e di restarci in vista della terza sosta di stagione per le Nazionali, che si aprirà non appena andrà in archivio la giornata in corso.Una sfida che, per ovvi motivi, sarà speciale per, che in nerazzurro ha vinto uno Scudetto e che ha avuto un ruolo importante nel nuovo ciclo di successi dell’, che questa sera proverà però a fargli uno scherzetto.