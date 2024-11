Formiche.net - Verso il Trump-bis. Perché The Donald ha detto no a Pompeo e Haley

ha annunciato sulla sua piattaforma social Truth che Mikee Nikkinon faranno parte della sua amministrazione. Il presidente eletto degli Stati Uniti ha sottolineato l’apprezzamento per il servizio reso dai due nella prima amministrazione –da direttore della CIA e segretario di Stato;da ambasciatrice alle Nazioni Unite. Ma “non gli chiederò” di far parte della squadra di governo, ha aggiunto.Come ha raccontato Politico, è già iniziato un confronto sui candidati ai posti chiave del governo federale che si insedierà a gennaio. Memore della sua prima esperienza alla Casa Bianca – quando la sua agenda venne “annacquata”, se non ostacolata, dai più esperti dirigenti civili e militari dell’amministrazione, i famosi “adulti nella stanza”, molti dei quali poi sostituiti durante i quattro anni di mandato –sarà tentato di circondarsi di figure di comprovata lealtà.