Un’ondata genuina e trasgressiva di letteratura arte musica alte | è l’ora del riscatto dell’identità italiana

Lungo molti secoli, l’identitànon poté contare sul sostegno e sulla guida di uno Stato, come invece accadeva, in vario modo, in Spagna e in Inghilterra, e soprattutto in Francia. Uno Stato italiano si dovette attendere dal VI secolo (invasione dei Longobardi, ma loro conquista incompleta) al XIX; e ogni tentativo di unificazione trovò resistenza non tanto dagli “Oltramontani”, quanto da potentati interni alla ricerca dell’equilibrio contro i vicini. Eppure nessuno negava di trovarsi in Italia, e perciò avere un’identità, se non quella di un re, almeno quella di una cultura e di una lingua.La glottologia e la dialettologia, quando agiscono come scienze, avrebbero molto da ridire, ma tutti gli Italiani pensavano, e in maniera irriflessa pensano, che i moltissimi dialetti siano varianti di una parlata comune, ed essa stessa, e i dialetti, varianti “volgari” del latino.