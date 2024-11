Formiche.net - Ucraina, perché Putin è prudente in attesa di Trump. L’opinione dell’amb. Starace

Leggi l'articolo completo su Formiche.net

Mosca dice poco sugli esiti delle elezioni presidenziali statunitensi. Al di là di scontate dichiarazioni di apprezzamento per la figura del prossimo presidente americano e per le sue idee sull’rese all’indomani del voto a un seminario del think thank governativo Valdai, nel corso della lunga campagna elettorale americana Vladimirnon aveva fatto mistero di prediligere la continuità dell’amministrazione democratica all’imprevisto. Al margine del Forum economico di Vladivostok del 5 settembre scorso, Donaldera stato descritto sinteticamente dallo stessocome il presidente americano che aveva introdotto maggiori restrizioni alla Russia. Ma non c’è dubbio che siano ora in molti nella capitale russa (compreso) a guardare con attenzione ai futuri sviluppi della politica estera americana, con particolare riferimento al conflitto in corso in