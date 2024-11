Tennis Paolini | Come Sinner ce ne sono pochi è un esempio per tutti

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Jannik ce neveramente. Insieme al mio allenatore cerchiamo sempre di guardarlo, è unper”. Così Jasmine, ospite questo pomeriggio allo stand di Intesa Sanpaolo al Fan Village della Inalpi Arena di Torino, dove tra poche orefarà il suo debutto nelle Atp Finals contro De Minaur. Facendo il proprio pronostico per le semifinali, l’azzurra ha dichiarato: “Un nome lo speriamo, Jannik, poi Zverev, dopo oggi Fritz e spero Alcaraz. Sarebbero semifinali pazzesche, avere Jannik e Carlos in semifinale sarebbe bellissimo per il. Questo è un evento pazzesco, incredibile. Non ero mai stata qua, mi ha stupito in positivo”.: “ce ne, è unper” SportFace.