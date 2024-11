Tvpertutti.it - Segreti di famiglia, anticipazioni dall'11 al 15 novembre 2024: Ceylin scopre la verità

diprenderà il posto di Endless Love nel pomeriggio di Canale 5. La serie turca, infatti, tornerà in onda lunedì 11e leal 15svelano che Eren rivelerà ad Ilgaz che non sa se confessare alla figlia Tugce che lui è il suo vero padre. Anche il procuratore, però, dovrà fronteggiare una situazione difficile, ossia l'ultimatum di Engin. Ilgaz, in particolare, dovrà convincere il padre a confessare il suo reato di sei anni prima oppure confessare quella terribile, rischiando di perderla definitivamente. L'uomo, però, ormai consapevole dell'amore che prova per l'avvocatessa, sceglierà di essere sincero con lei e le racconterà che suo padre, all'epoca, fu arrestato a causa di Metin.sarà sconvolta da quella rivelazione e correrà ad affrontare il padre di Ilgaz al quale dirà che se suo padre non fosse stato arrestato, forse anche sua sorella sarebbe ancora viva.