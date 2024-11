Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri il nuovo singolo “Siamo tutti centurioni” dei TORRE DELLA MUDA

Da venerdì 8 novembre è in rotazione radiofonica “”, ildeigià disponibile sulle piattaforme digitali dal 5 novembre.“”: IldeiDa venerdì 8 novembre 2024, sarà in rotazione radiofonica ildei, “”, disponibile anche su tutte le piattaforme digitali dal 5 novembre. Il brano anticipa l’uscita dell’albumband prevista per il 2025.Il Significato di “”“” nasce dall’idea di una connessione profonda tragli esseri umani, uniti da una storia comune che affonda le radici nell’Impero Romano. La canzone vuole trasmettere un senso di appartenenza a una narrazione universale, quella dell’umanità, usando il simbolismo di Roma come emblema di grandezza e di eredità condivisa.