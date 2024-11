Ilgiorno.it - Scomparsa a 15 anni da Busto Arsizio, viene ritrovata a Milano grazie alle foto sui social

È statain centro aValentina S., la quindicenne didi cui era stata denunciata ladai genitori sabato 9 novembre.16 di domenica 10 novembre, una passante ha richiamato l'attenzione di due agenti del reparto Falchi del Radiomobile della polizia locale, impegnati in un servizio di controllo tra piazza Duomo e corso Vittorio Emanuele: la donna ha riferito ai ghisa di aver visto una ragazzina identica a quella immortalata nellepostate da parenti e amici sui. L'abbraccio con i genitori A quel punto, i vigili si sono fatti indicare dalla signora il punto esatto in cui l'aveva vista e sono riusciti a rintracciare la minorenne, che era da sola quando è statae che è stata subito accompagnata negli uffici del Radiomobile di via Custodi.