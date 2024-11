Movieplayer.it - Report su Rai 3, inchieste del 10 novembre: opere rubate collezione di Vittorio Sgarbi e il tartufo-gate

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

Questa sera alle 20:30 su Rai 3 andrà in onda una nuova puntata di, il programma condotto da Sigfrido Ranucci: ecco un'anteprima dellegiornalistiche condotte dalla redazione. Questa sera, 102024, in prima serata su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay, Sigfrido Ranucci conduce una nuova puntata di. La redazione giornalistica ha preparatoche spazione dalla disastrosa situazione ambientale del nostro paese al sequestro dell'opera 'Compianto sul Cristo Morto' dell'Ortolan odi proprietà di- Puntata del 10age e approfondimenti Il nuovo ciclo diaffronta alcune delle questioni più controverse e complesse della cronaca italiana: dai conflitti di interesse legati ai fondi pubblici per la filiera delin Umbria, ai cambiamenti apportati dalla riforma della giustizia, .