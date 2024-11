Ilrestodelcarlino.it - Oggi Germano-Berlinguer. Domani Capossela

Questo pomeriggio alle 16, ospiti del cinema Rosebud sono Andrea Segre ed Elio: regista e protagonista di "-La grande ambizione", presenti in sala alla proiezione del film. Repliche alle 18.45 e alle 21. Elioper questa interpretazione è stato premiato come miglior attore alla Festa del cinema di Roma. Il film racconta la vita pubblica e privata di Enrico(1922-1984) dal viaggio a Sofia del 1973 fino al discorso alla Festa nazionale dell’Unità di Genova del 1978. Il lungometraggio si sviluppa su tre livelli - i discorsi, la famiglia e i compagni di partito - per raccontare un periodo cruciale del segretario del Pci. Sfidando i dogmi della guerra fredda e di un mondo diviso in due,e il Pci tentarono per cinque anni di andare al governo, aprendo a una stagione di dialogo con la Democrazia Cristiana e arrivando a un passo dal cambiare la storia.