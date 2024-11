Lanazione.it - Mannoia e la riconquista del Verdi: "L’arte è anche politica e impegno. Dobbiamo coinvolgere la Gen Z"

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

di Andrea Spinelli Proprio domani Fiorellaannuncia il titolo del suo nuovo album, il ventesimo di una discografia varata più di cinquant’anni fa da ’, Foresi & Co.’, in uscita il 29 novembre.se è improbabile che ne offra assaggi, oltre alle già note ’Mariposa’ e ’Disobbedire’, nei concerti con orchestra sinfonica che la riportano alper due notti, il 15 e 16 novembre (ore 20,45), e a quello di Montecatini il 19 dicembre. "I teatri pieni continuano a rappresentare la mia libertà" racconta lei, che ha appena devoluto ad Emergency e Medici Senza Frontiere i 300mila euro raccolti dal concerto per la pace messo in piedi il mese scorso al Forum di Assago con Piero Pelù, Emma, Elisa Elodie e diversi altri colleghi. "Se la gente viene a vederti significa che il tuo è un pensiero è condiviso".