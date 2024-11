Oasport.it - LIVE Milano-Busto Arsizio, A1 volley femminile in DIRETTA: attesa per il ritorno di Paola Egonu

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CHIERI-CONEGLIANO DIDALLE 15.20Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valevole per la settima giornata della stagione regolare della Serie A1 2024-2025 di. Atmosfera alle stelle quella che si preannuncia quest’oggi all’Allianz Cloud diper il derby tra le due compagini lombarde, alla caccia entrambe della quarta vittoria consecutiva in campionato.La Verovuole provare a rimanere in scia il quanto più possibile a Conegliano. Le ragazze di Stefano Lavarini, sebbene abbiano effettivamente conquistato tre vittorie consecutive nelle ultime tre giornate, hanno sofferto particolarmente, visti i successi arrivati al tie-break con Cuneo e Firenze e la vittoria in quattro set con Perugia, non esattamente delle corazzate.