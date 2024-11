Zonawrestling.net - La campionessa AEW Mariah May rivela: “Odio il wrestling femminile”

Lamondialedella AEWMay difenderà il titolo contro Anna Jay nel prossimo episdi Collision in un No Disqualification match dalle importanti implicazioni per la sfidante.La sfida finale di Anna JayDurante l’ultima puntata dello show, Jay ha risposto al promo provocatorio della, che aveva dichiarato di odiare ile insultato il resto del roster definendolo debole. La sfidante ha proposto un ultimo match titolato, promettendo che in caso di sconfitta non sfiderà più la May finché quest’ultima deterrà la cintura.Vi mettiamo il video del promo diMay perchè è veramente ottimo.ha detto di odiare il, che la divisioneè composta da wrestler che non possono nemmeno guardarla negli occhi e di ritenere che non esista una divisione, ma che le altre wrestler siano nella “sua divisione”.