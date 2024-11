Ilfattoquotidiano.it - Ivan Juric e la Roma grottesca dei Friedkin: cronaca di un disastro annunciato | il commento

Cinquantaquattro giorni di lavoro, undici partite, quattro successi, tre pareggi, quattro sconfitte, percentuale vittorie 36,36%. Il lavoro di, licenziato appena messo piede negli spogliatoi dopo il 2-3 dellaall’Olimpico contro il Bologna, è in questi numeri. Solo a Crotone (55,56%) nella stagione della promozione in serie A (2015-2016), a Mantova (36,59%) in Lega Pro e a Torino (40,48%) nel secondo campionato alla guida dei granata aveva fatto meglio. La media in carriera è 34,75%, livello medio-basso, ma non è tutta colpa sua se agli è andata male: i principali responsabili sono chi gli ha affidato la panchina (l’ex CEO Lina Souloukou, consigliata dal procuratore Beppe Riso) e chi, da mesi, sta gestendo in modo estremamente discutibile il club (Dan e Ryan).