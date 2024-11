Inter-news.it - Inter Women-Lazio 1-0: il tabellino della nona giornata di Serie A Femminile

Si è chiusa con il risultato di 1-0 la sfida tra l’Woman e la. Le nerazzurre passano in vantaggio nel primo tempo e riescono a gestire il goal fino al triplice fischioVITTORIA – Con la vittoria rifilata alla, l’si è portata a 18 punti tornando così a dare una boccata d’ossigeno alla propria classifica. Dopo un inizio in parità, è stato un guizzo vincenteRobustellini a portare l’in vantaggio pochi minuti primamezz’ora del primo tempo. Nella ripresa invece, pare subito bene lache prova a rendersi pericolosa con un tiro di Le Bihan che si spegne sul palo alla destra del portiere dell’. Al 70? invece, la doccia gelida per le ragazze di Piovani.vento scorretto di Pedersen su Visentin e calcio di rigore fischiato per la. In porta Rúnarsdóttir è perfetta che indovina l’angolo e fa restare l’in vantaggio.