Quifinanza.it - Il turismo genera valore per 368 miliardi di euro, critiche del governo all’overtourism

Nel 2023, il settore turistico in Italia ha contribuito al Pil con unpari al 18%, ovvero 368di, a fronte di una spesa di 155. Questi dati, elaborati dall’Università Tor Vergata, evidenziano anche l’incremento dei viaggi d’affari e dellegato alle fiere, entrambi in crescita.Ilintende rafforzare questo trend: a Firenze, dove la prossima settimana si terrà il G7 del, è stato siglato un nuovo Patto per il, tra il ministero, la Conferenza delle Regioni, le Province autonome, l’Enit e le associazioni del settore.La crescita del settore turisticoCome anticipato, nel 2023 ilitaliano ha continuato a crescere, riconfermando il suo ruolo di settore trainante per l’economia del Paese. Secondo i dati elaborati dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, grazie a una spesa turistica record di 155di, il comparto hato unaggiunto di 368di, corrispondente a circa il 18% del Pil, considerando sia ileconomico diretto che indiretto, con significativi impatti sugli investimenti e sull’occupazione.