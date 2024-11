Ilgiorno.it - Il treno salta la stazione: 200 runner della Wine Trail finiscono “fuori percorso”

Chiuro (Sondrio) – Oltre 200sulda Sondrio a Tirano in attesa di scendere a Chiuro per partecipare all’iconica Valtellina, ma ilnon si ferma e sfreccia veloce fino a Tresenda fermandosi in quella. È accaduto nella mattinata di ieri sulla tratta ferroviaria Milano Tirano. Un nuovo rocambolesco disagio per i viaggiatori dird e in questo caso soprattutto per gli sportivi già in tenuta da corsa in attesapartenzagara da 21 km fissata ieri mattina alle 11 proprio a Chiuro che grazie a questo disguido ha subito ovviamente ritardo. Una macchia per questa gara di corsa in montagna lungo i terrazzamentiprovincia di Sondrio, fra le più spettacolari ed amate messe in campo in Valtellina capace di coinvolgere tutta la comunità e ogni anno magistralmente organizzata.