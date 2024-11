Liberoquotidiano.it - "Il Demone". Sinner contro l'amico De Minaur: chi è il suo primo avversario a Torino

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Alex de, detto il "". È questo il nome - e il soprannome - deldi Jannikalle Atp Finals che si stanno svolgendo a. Si tratta di un grandedel numero uno al mondo, che si trova nel capoluogo piemontese un po' per fortuna. Australiano di passaporto e di nascita, la madre è spagnola e il padre è uruguaiano. Ed è un buon giocatore, ma di certo non un fuoriclasse del circuito. Nel 2023 ha addirittura disputato due finalei due tennisti più forti in circolazione. Prima ha giocato la finale del Queen's - il torneo che inaugura la stagione sull'erba, persa poiCarlos Alcaraz. Poi a Toronto è arrivato in fondo, salvo arrendersii colpi micidiali proprio di Jannik. L'anno che si appresta a concludersi è forse il più prolifico della carriera dell'australiano.