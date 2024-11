Gaeta.it - Il costo della vita per i single in Italia: un realtà difficile con rincari significativi

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In, un numero crescente di persone vive da solo, con 8,8 milioni diche affrontano unstraordinariamente elevato. Secondo un’analisi condotta da Coldiretti e basata su dati Istat, ilper queste persone è superiore del 80% rispetto a quello per ciascun elemento di una famiglia media di tre componenti. Questa situazione emerge alla vigilia del’s Day, un evento riconosciuto a livello internazionale che celebra ladail 11 novembre, una data simbolica che riflette la solitudine del cuore.L’aumento dei costi nella spesa alimentareL’analisi di Coldiretti evidenzia che la spesa media mensile per alimentari e bevande di unsi attesta attorno ai 337 euro, superando di oltre il 53% quella di ogni singolo membro di una famiglia tipo di tre persone, che si ferma a circa 220 euro.