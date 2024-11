Highlights Sinner-De Minaur round robin Atp Finals 2024 VIDEO

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ilcon glidel match tra Jannike Alex De, valido come prima giornata del Gruppo Ilie Nastase sul veloce indoor dell’Inalpi Arena alle ATPdi Torino. Inizia con una vittoria il percorso dell’azzurro, che regola l’australiano con il punteggio di XX davanti al proprio pubblico. Prossimo appuntamento martedì contro Taylor Fritz. Di seguito, i momenti salienti della partita.RISULTATI E CLASSIFICHEMONTEPREMI ATPSINGOLAREMONTEPREMI ATPDOPPIOCALENDARIO E COPERTURA TVREGOLAMENTO ATPPUNTI PER IL RANKING IN PALIOLE PARTITE E GLI ORARI GIORNO PER GIORNOPROGRAMMA ATPSULLA RAITELECRONISTI RAI E SKY-DeAtp) SportFace.