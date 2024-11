Ilfattoquotidiano.it - Gli avvocati “fossili” che aiutano BigOil a farla franca: negli Usa c’è un ranking

Chissà se esiste un modello universale per valutare se un avvocato è “buono” o “cattivo”, prim’ancora che bravo o scarso a fare il suo mestiere. Forse l’esercizio diventa più semplice se si prova a restringere un po’ il campo. Focalizziamoci sulla crisi climatica e proviamo a metterla così: come si fa a dire se un avvocato con la sua attività sta aiutando a contrastare la crisi climatica (cioè è “buono”) oppure no, e magari sta persino contribuendo ad alimentarla (cioè è “cattivo”)?Restringiamo un altro po’ il campo. Focalizziamoci ora sulla prima causa della crisi climatica, l’utilizzo dei combustibili, responsabile di circa il 90% delle emissioni globali di CO2. E proviamo a metterla così: come si fa a dire se un avvocato sta sostenendo l’industria fossile (è “cattivo”), o se invece lavora a favore dell’abbandono delle fontie per l’accelerazione della transizione verso le rinnovabili (è “buono”)?Si scopre allora che un modello utile per rispondere a questa domanda esiste.