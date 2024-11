Impresaitaliana.net - Crisi di maggioranza a Somma Vesuviana, Forza Italia scrive al sindaco

Antonio Granata, consigliere comunale died esponente forzista chiede verifica politico programmatica per rilanciare l’attività amministrativa. «Abbiamo sempre lavorato a testa bassa per portare a casa i risultati che i cittadini tanto chiedono ma purtroppo ad oggi abbiamo bisogno di capire, con numeri alla mano, se questa compagine dipuò portare a termine questa esperienza amministrativa».Queste le parole di Antonio Granata, consigliere comunale diche insieme ad altri tre consiglieri (Angelo De Paola, Emanuela Pardo e Vincenzo Piscitelli) ha inviato una lettera aldiaprendo unadi.«Siamo pronti a ripartire, laddove ci verrà confermato che i numeri ci sono e che si può andare avanti con l’azione politica – ha concluso il capogruppo – ma senza risposte concrete é opportuno fare una riflessione e capire se si é in grado di raggiungere gli obiettivi per i quali i cittadini ci hanno scelto e sostenuto».