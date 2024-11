Coppa del Mondo Scherma Paralimpica, l’Italia chiude con due podi delle squadre Open a Pisa

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 10 novembre 2024 –con altre due medaglie la tappa dideldi. Nella domenica che ha fatto calare il sipario sulla prima kermesse del nuovo quadriennio per lain carrozzina, leazzurrehanno ottenuto una medaglia d’argento nel fioretto e il bronzo nella spada.Le competizioni prevedevano formazioni “miste”, con due uomini e altrettante donne. Nel fioretto il team composto da Matteo Betti, Loredana Trigilia, Michele Massa e Alessia Biagini ha ceduto in finale contro Hong Kong, dopo un match molto combattuto e vinto per 20-17 dalle asiatiche.Terza posizione invece per il quartetto italiano di spada con Emanuele Lambertini, Salvatore De Falco, Alessia Biagini e Julia Markowska. Perè stata fatale la semifinale con l’Ucraina che si è imposta con il punteggio di 20-17 nella gara poi vinta da Hong Kong.