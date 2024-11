Dilei.it - Charlene di Monaco, la rara confessione sui gemelli Jacques e Gabriella

Leggi l'articolo completo su Dilei.it

Non è di certo una vita da Principessa, quella didi, che troppe volte nella sua esistenza si è ritrovata ad affrontare prove più grandi di lei. Eppure, il suo sguardo cambia, s’illumina, quando è circondata dall’amore dei suoi due figli –– che hanno sempre rappresentato un appiglio di bene nei momenti in cui pensava di non farcela. È successo spesso e, in particolare, quando si trovava bloccata in Sudafrica per curare una severa infezione otorinolaringoiatrica che l’ha costretta a diverse operazioni delicate. Ora, sentita dalla rivista francese Gala, ha voluto confessare qualcosa di più su di loro e su come stiano crescendo rapidamente.Lainedita disuha parlato delle personalità, che sarebbero ben distinte sottolineando come ognuno di loro abbia un carattere unico e ricco di sfaccettature.