Primacampania.it - Castello di Cisterna: arrestati due spacciatori, sequestrata cocaina e crack

Leggi l'articolo completo su Primacampania.it

DI– I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile didihanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 41enne e un 50enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Si tratta di Salvatore Di Biase e Mario Iovino, sorpresi in un appartamento mentre confezionavano stupefacenti. Sequestrate 160 dosi die 121 diper complessivi 260 grammi di droga. Nell’abitazione anche 1 busta contenente 159 grammi di sale die alcune pietre grezze di stupefacente ancora da tagliare e dosare. Di Biase e Iovino sono finiti in carcere, in attesa di giudizio.L'articolodidueproviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.