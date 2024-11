Captain America | Brave New World Hulk Rosso si scatena nel nuovo epico trailer

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

NewsinelOggi, in occasione del primo evento brasiliano per i fan D23, i Marvel Studios hanno presentato un nuovissimoe un poster perNew. Nello sneak peek, vediamo molto di più di quello che Sam Wilson può fare nei panni di Capitan, mentre mostra alcune delle impressionanti abilità che i Wakandiani hanno installato nella sua tuta (che compensano ampiamente la mancanza di superpoteri).Newsembra proprio il successore spirituale di: The Winter Soldier e questopunta molto sugli aspetti di spionaggio. Tuttavia, c’è anche molta azione epica, perché l’di Harrison Ford è completamenteto per una battaglia con Sam davanti alla Casa Bianca.