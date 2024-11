Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Milan, il Barcellona preme per Leao: affare da 100 milioni

Dalla Spagna arrivare una vera e propria bomba per il mercatoriguardante. Il sogno del portoghese sarebbe quello di diventare un nuovo giocatore delsa che i blaugrana sono interessati a lui e che l’operazione è complessa. Il, dal canto suo, potrebbe lasciarlo partire per un prezzo di 80-90.Una stagione, la scorsa, vissuta tra alti e bassi, forse condizionata anche dall’altalenante rendimento della squadra, che di fatto ha fallito tutti i prestigiosi obiettivi stagionali fissati dalla dirigenza., ilda 100Forte di un primato finora indiscutibile in Liga, e fresco di una roboante vittoria contro i rivali di sempre nel ‘Clasico‘ del Bernabeu di qualche giorno fa, ilsta vivendo davvero un periodo d’oro.