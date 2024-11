Quifinanza.it - Aumentano gli italiani che vanno a vivere all’estero, in cerca di lavoro e benessere

Il flusso diverso l’estero, in crescita costante dopo la pausa forzata della pandemia, mostra un quadro di rilievo nel 19esimo Rapportonel Mondo della Fondazione Migrantes: dal 2006, il numero degli iscritti all’Aire è raddoppiato, superando nel 2024 i 6,1 milioni. L’Italia che cresce sembra essere quella oltre confine.Dal 2020, il Paese ha registrato una riduzione di circa 652 mila residenti, mentre le partenze sono aumentate dell’11,8%, riportando il trend migratorio ai ritmi pre-pandemici. Con oltre 6 milioni diche vivono, la popolazione residente è scesa a circa 59 milioni (dati Istat).Nell’Unione Europea, che conta 448,8 milioni di abitanti, l’Italia si posiziona terza per popolazione, ma si distingue per un’età media di 48,4 anni, superiore alla media Ue di 44,5 anni, e per un tasso di natalità tra i più bassi (1,24 figli per donna).