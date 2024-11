Ilveggente.it - Atalanta-Udinese, Serie A: tv, formazioni, pronostico

è una partita della dodicesima giornata diA e si gioca domenica alle 12:30: probabili, diretta tv e streaming.A caccia della sesta vittoria consecutiva per continuare a volare. Chiaro l’obiettivo dell’, che all’ora di pranzo ospita l’: la truppa di Gasperini è una delle più in forma in questo momento. Dopo la vittoria sul campo del Napoli un’altra affermazione europea contro lo Stoccarda per ribadire un concetto: ormai di questa squadra non ci si può stupire più. Praticamente è una macchina perfetta.A: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itE prima della sosta – che farà a qualcuno tirare un poco il fiato – ci sono i bianconeri che oggettivamente di paura non ne fanno. No, nonostante i friulani nel secondo tempo della scorsa settimana hanno oggettivamente messo in difficoltà la formazione di Thiago Motta, hanno ben poche speranze contro questache va velocissima e che potrebbe anche aver recuperato Zaniolo: il numero dieci in Germania ha chiuso il match trovando la sua prima rete stagionale con la sua nuova squadra.