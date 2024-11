Sport.quotidiano.net - Atalanta-Udinese 2-1: la Dea la ribalta in 4 minuti con Pasalic e l'autorete di Touré

Bergamo, 10 novembre 2024 - Nel lunch match del Gewiss Stadiumregalano una sfida bellissima, giocata a viso aperto da entrambe le squadre e vinta dalla truppa di Gasperini grazie a due reti nei primi 15del secondo tempo. Si gioca ai mille all'ora, un ritmo folle che rimarrà costante per 60costringendo le due squadre a spendere tanto fisicamente ma regalando grande spettacolo. La squadra di Runjaic schiaccia dietro l'nei primie centra una traversa con Payero. Poi ci sono due gol annullati, uno per parte: il primo nega la gioia a Lookman (fuorigioco), il secondo a Davis (fallo in attacco). All'ultimo minuto del primo tempo il missile di Kamara da fuori area stappa la partita a favore dell'. Nel secondo tempo la squadra di Gasperini si compatta e con l'entrata in campo di Bellanova cambia tutto: prima propizia l'assist per il pari di, poi quattrodopo è suo il cross basso che porta allo sfortunato autogol di