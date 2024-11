ALIS Il Nuovo Mondo al Palapartenope con Le Cirque Top Performers

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

E’ in programma dal 12 al 15 dicembre a Napoli , al, lo spettacolo ‘The New World». Uno spettacolo che in tredici tour con oltre 390mila spettatori ha condotto in nove anni di attività, la Compagnia «LeTop» «ad essere considerata dagli addetti del settore la realtà europea più importante del genere» come sottolineano in una nota i promotori dell ‘evento. Uno spettacolo con nuove scenografie, nuovi numeri ed una colonna sonora musicale rinnovata per 5 repliche. In scena un cast con oltre venticinque artisti. «Talento, eccellenza e unicità i requisiti d’obbligo – si afferma – per entrare a fare parte del gruppo composto da acrobati, giocolieri, Aerit, equilibristi, comici, capaci di meravigliare con esibizioni ai limiti delle possibilità umane, tenendo il pubblico col fiato sospeso.