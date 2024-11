Trump eletto Presidente degli Stati Uniti | la reazione dei media americani

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Washington, 8 novembre 2024 – A distanza di giorni, l’elezione di Donaldcontinua a monopolizzare i massdi tutto il mondo: la vittoria del Tycoon, e quindi la debacle della candidata democratica, occupano le prime pagine di tutti i giornali più importanti, le aperture dei notiziari, nei talk show non si parla d’altro. Soprattutto in America, ovviamente.Istatunitensi hanno svolto un ruolo cruciale durante questa tornatarale, influenzando le percezioni e le decisioniri (spesso ottenendo l’effetto contrario rispetto a quello sperato, leggi qui). Quotidiani prestigiosi viste come bastioni del liberalismo e fortemente filo-Democratici, come il New York Times, hanno avuto un approccio volto alla demonizzazione di, cercando di mettere in evidenza le sue politiche controverse e le sue dichiarazioni.