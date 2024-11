Quotidiano.net - Svolta meteo: freddo e rischio fenomeni estremi. Le aree nel mirino

Roma, 9 novembre 2024 - Confermate le previsionidei giorni scorsi: l’inverno si sta per affacciare sull’Italia. Le temperature miti hanno i giorni contati perché nella prossima settimana sono attesi pioggia, vento, neve in collina e un diffuso calo termico. L’estate di San Martino quest'anno, coincide in realtà con lainvernale. Le previsioni delrologo Mattia Gussoni, del sito il.it, secondo le quali da martedì 12 novembre "lo scenarioitaliano cambierà totalmente". Si prevede comunque un fine settimana "ancora mite e in parte soleggiato", con massime fino a 25 gradi in Sardegna e Sicilia, 23 gradi a Reggio Calabria e Taranto, 21 gradi a Roma e Napoli. Ma sono gli ultimi colpi di coda del caldo fuori stagione. La neve sugli Appennini L’unione di due basse pressionidiLenelLa neve sugli Appennini I primi segni di cambiamento sono comunque attesi nella Pianura Padana con nebbie notturne e piogge in Sardegna e Sicilia e localmente lungo la costa tirrenica.