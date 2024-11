Liberoquotidiano.it - "Sopporta, cuore mio": il grillino Pirondini provoca? Come lo zittisce Giuli in aula

Finale con scintille per l'audizione del ministro della Cultura, Alessandro, alle commissioni Cultura di Camera e Senato riunite in seduta comune. La polemica arriva dal senatore pentastellato Lucache, non soddisfatto delle risposte fornite ai quesiti dei parlamentari, ha interrotto più volte il titolare del Collegio romano.va dritto: "Se non sa le risposte ci dica che non le sa", dice riferendosi alla situazione delle Fondazioni lirico sinfoniche. "Magari ne parliamo in un'altra sede", ribatte il ministro.insiste e questa volta viene stoppato dal presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone: "Le ricordo con cortesia che una volta che i parlamentari hanno svolto i propri quesiti devono ascoltare la replica del ministro e non è permesso alcun dialogo.