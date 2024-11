Quifinanza.it - Scatta il limite di ingressi a Pompei, 20mila biglietti al giorno per fermare l’overtourism

Il sito archeologico diha annunciato che, a partire dal 15 novembre, introdurrà ungiornaliero di 20.000per prevenire il sovraffollamento. La misura è stata adottata in risposta all’incremento significativo delle visite, in particolare durante le prime domeniche del mese, quando in tutta Italia l’accesso ai luoghi di cultura è gratuito. In tali occasioni, il sito ha registrato anche picchi di 36.000in un solo.Come entrare nel sito archeologico adessoDopo un’estate da record, che ha registrato afflussi senza precedenti negli Scavi di, con oltre 4 milioni di visitatori e picchi di oltre 36mila persone durante le prime domeniche del mese a ingresso gratuito, dal 15 novembre entreranno in vigore nuovi criteri di accesso al Parco Archeologico. Idiventeranno personalizzati, riportando i nomi dei visitatori, e sarà introdotto ungiornaliero di, con suddivisione in fasce orarie durante il periodo estivo.