Roma prima domenica ecologica | stop alla circolazione nella Ztl Fascia Verde

, 9 novembre 2024 –Domani,10 novembre, in ottemperanza all’Ordinanza n. 129 dell’8 novembre 2024, si attuerà il blocco dellaper tutti i veicoli a motore nell’area ZTL “” di: dalle 7,30 alle 12,30 e nel pomeriggio dalle 17,30 alle 20,30.Chi è esente dal divietoSono esentati dal divieto i veicoli ibridi ed elettrici, autoveicoli a benzina Euro 6, a GPL o metano Euro 3 e successivi, ciclomotori Euro 2 e motocicli Euro 3 e successivi.a piediAnche quest’anno, in occasione dellasi è voluto creare un evento cittadino che si svolgerà lungo Via dei Fori Imperiali dalle 10 alle 19 in cinque postazioni – slargo Via di S. Pietro in carcere, Giardini del Foro Traiano, Piazzetta SS. Luca e Martina, imbocco Via Alessandrina e slargo Punto informativo turistico – con un programma di spettacoli per bambini con clown, trampolieri e giocolieri, concerti di gospel, jazz, musica balcanica e di percussioni brasiliane, marching bands, ensemble di chitarristi e flautisti, un’orchestra con strumenti da oggetti riciclati, teatro e cabaret, performance di breakdance acrobatica, balli tradizionali, danza africana e una parata di danzatori con travestimenti di animali.