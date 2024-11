Notizie.com - Revenge porn, bullismo e challenge su TikTok. Avanti l’inchiesta sul suicidio della 15enne. La sociologa: “Il caso di Tiziana Cantone non è servito a nulla?”

Approfondimenti di Procura e forze dell’ordine sulsuicida in provincia di Enna: prende sempre più corpo l’ipotesi dele del.“Siamo di fronte a fenomeni i cui protagonisti sono sempre più giovani, che agiscono per un effetto di emulazione perché non sono consapevoli dei rischi a cui vanno incontro”. Negli ultimi giorni in Italia sono risuonati sin troppi allarmi. Dalche si è tolta la vita alle vicende riguardantie cyberfino alle ultimesui social media,in particolare.susul. La: “Ildinon è” (CANVA FOTO) – Notizie.com“Il dato preoccupante è che questi episodi avvengono in età sempre più precoce, il che significa che i ragazzi hanno accesso alla libera connessione già dalle scuole elementari, che è una cosa gravissima.