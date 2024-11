Inter-news.it - Paventi: «Inter in un momento positivo. Fiducia e un obiettivo»

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

L’è in fase di preparazione in occasione della partita di domani sera contro il Napoli. Da Appiano Gentile per Sky Sport èvenuto Andreacon le seguenti parole.– Andrearacconta ildei nerazzurri prima della partita contro il Napoli: «Sette vittorie nelle ultime otto, l’unica pareggiata è stata quella con la Juventus e se fosse stato un match di pugilato avrebbe sicuramente vinto l’. Ora è unper i nerazzurri, anche dal punto di vista realizzativo. Trova i gol, li trova con i suoi attaccanti, la squadra ha recuperato tutti i suoi giocatori al di fuori del solo Carlos Augusto che tornerà dopo la sosta. La formazione di-Napoli è la migliore possibile di Inzaghi: Acerbi marcherà Lukaku, sulla destra Dumfries viene confermato visto il periodo di forma.